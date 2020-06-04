أنوشكا شارما تعلق على مقتل أنثى الفيل الحامل بعد تناولها أناناسًا مفخخًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أبدت الفنانة الهندية أنوشكا شارما، إستياءها لما تعرضت له أنثى الفيل الحامل، بعد تناولها ثمرة أناناس بها مفرقعات، تسببت في إصابات جسيمة لها، نتج عنها وفاتها.

ونشرت أنوشكا صورة كرتونية، لأنثى الفيل وجنينها، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، معلقة "جميعنا نحث على العثور على الجناة وتقديمهم للعدالة على هذه الجريمة البشعة. تم إطعام الفيل الحامل الأناناس التي تحوي مفرقعات، من قبل أشخاص مجهولين في ولاية كيرالا انفجر في فمها وألحق الضرر بفكها. كانت تتجول في القرية وماتت واقفة في النهر".

وتابعت "نستمر في البحث عن الوحوش على أمل أن يكون لهم قرون الشيطان على رؤوسهم. لكن انظر حولك، الوحوش تمشي بجانبك. كان على هذا الفيل أن يلد بعد 18-20 شهرًا".

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وأضافت أنوشكا في تعليقها "حتى بعد إصابة الفيل، لم تسحق منزلًا واحدًا أو تؤذي إنسانًا واحدًا. لقد وقفت في النهر بسبب الألم المبرح وتوفت دون أن تؤذي روحًا واحدة".

واختتمت "رغم أنها مهمة صعبة، آمل أن يتمكنوا من معرفة الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة ومعاقبته".

ونشرت المواقع الهندية تفاصيل الواقعة، في إشارة إلى أن الأناناس المفخخ وسيلة يلجأ لها بعض سكان القرى في الهند، لحماية محاصيلهم من الحيوانات البرية.