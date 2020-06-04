بـالفيديو .. "شعبها جيش" أوبريت غنائي في حب مصر

علشان مصر نعيش ونموت.. وعشانها في النار بنفوت، بهذه الكلمات طُرح أحدث أوبريت غنائي في حب مصر، وذلك عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا "يوتيوب"، وهي بعنوان "شعبها جيش".





والأغنية من غناء رانيا خورشيد، مي زكي،

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إسلام البدري، وهي من كلمات علي فتحي، والحان عماد تاج، ومن توزيع عمر إسماعيل، ومونتاج محمد جلال، إدارة محتوى ولاء غنيم، تصوير إسلام شلبي، ومن إخراج بتول عرفة.

وتقول كلمات الأغنية: علشان مصر نعيش ونموت.. وعشانها في النار بنفوت.. مصر علينا غالية.. مصر حبيبتي يا أم الدنيا.. لازم تفضلي أولى مش تانية.. فوق الكل عالية.. مصر أكبر من أن حاجة تهزها.. مصر بلد الأمن والخير والمحبة.. في الشهامة وفي الأصول أهلها".