عقب إصابة الفنانة القديرة رجاء الجداوي بفيروس الكورونا، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات تخص حالتها الصحية علي مدار الأيام الماضية وكان آخرها منذ قليل، حيث تداول البعض شائعات حول وفاتها وتسبب الأمر في إنزعاج عائلتها ومحبيها.
وأكد الأطباء أن الحالة الصحية لرجاءالجداوي في تحسن بطيء ولكنه مستمر، حيث انخفضت درجة حرارتها وأصبحت طبيعية، كذلك ارتفعت نسبة الأكسجين في الدم، وتحسن النبض والضغط وفي انتظار تحسن الحالة لكي تُنقل من الرعاية المركزة إلي غرفة عادية.
يذكر أن رجاء الجداوي قد تم إعلان أصابتها بفيروس كورونا يوم 24 من شهر مايو الماضي وتم حجزها في مستشفى العزل بالاسماعيلية.
وشاركت رجاء الجداوي في مسلسل لعبة النسيان والذي عُرض في موسم رمضان الماضي وشهد إقبال جماهيري كبير، المسلسل من بطولة دينا الشربيني وأحمد داوود وغيرهم العديد من النجوم، لعبة النسيان من تأليف تامر حبيب ومن إخراج أحمد شفيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شائعة وفاتها.. الحالة الصحية لرجاء الجداوي في تحسن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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