صور .. حجز أحمد فلوكس بإحدى مستشفيات القاهرة لهذا السبب

منذ ساعات قليلة تم حجز الفنان أحمد فلوكس بأحدي المستشفيات بالقاهرة بمنطقة الزمالك لتعرضه وعكة صحية مفاجأة، وذلك بسبب الإجهاد الشديد الذي يقوم به الفترة الماضية بعمله لمدة ساعات طويلة وايضا اجهاد نفسي وعصبي في اليوم بشركتهالجديدة لمدة 20 ساعة باليوم وهذا بوصف الدكتور المتابع لحالته الصحية، والذي قرر حجزه بالمستشفي لحين الاطمئنان علي صحته لطي يخرج لبيته وطلب منه بشدة الراحه لمدة أسبوع علي الاقل والنوم وقت كافي في اليوم والاكل بشكل منتظم.
وقد قام فلوكس في الفترة الاخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صور وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا بتواجده يباشر هذه الاعمال وسط إتخاذه الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.
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