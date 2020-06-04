بالصور.. محمود إمام يخضع لجلسة تصوير على النيل

نشر الفنان الشاب محمود إمام لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمد عبدالمنعم، وذلك عبر صقحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". الاجتماعي الشهير "فيسبوك". ظهر "إمام" خلال الصور يرتدي ملابس كاجول ونظرة شمس، وذلك في رسالة منه لبث التفائل في قلوب متابعيه. رسالة منه لبث التفائل في قلوب متابعيه. Advertisements ويذكر أن الفنان الشاب محمود إمام خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، ومسلسل "النهاية" للفنان يوسف الشريف.

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