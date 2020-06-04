فن ومشاهير

وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر يناهز 67 عاماً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

توفي الفنان محمود الشوربجي اليوم عن عمر يناهز 67 عامًا، وتم دفن الجثمان اليوم بمقابر الأسرة.

 

وشارك "الشوربجي" في العديد من الأدوار البسيطة الناجحة، وأخرهم ماراثون دراما رمضان 2020، مع النجم ياسر جلال في "الفتوة"، "اللعبة" لشيكو

وهشام ماجد، "يا أنا يا جدو" للفنان أحمد بدير، "اتنين في الصندوق" للفنان حمدي الميرغني، "القمر آخر الدنيا" للفنانة بشرى.
 

يذكر أن الفنان الراحل محمود الشوربجي من مواليد

26 أبريل 1953، وقد برز في جميع الأدوار التي قدمها خلال مشوارة الفني فقد شارك في مسلسلات عدة منهم " العراف، بنت اسمها ذات، العقرب، هوجان، زلزال، الدولي، حكايتي، بحر، الوصية، بالحجم العائلي، أرض جول، لدينا أقوال أخرى، طلعت روحي، الزيبق، الجماعة، حكايات بنات، الطوفان، لأعلى سعر".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر يناهز 67 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا