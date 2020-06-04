وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر يناهز 67 عاماً

توفي الفنان محمود الشوربجي اليوم عن عمر يناهز 67 عامًا، وتم دفن الجثمان اليوم بمقابر الأسرة.

وشارك "الشوربجي" في العديد من الأدوار البسيطة الناجحة، وأخرهم ماراثون دراما رمضان 2020، مع النجم ياسر جلال في "الفتوة"، "اللعبة" لشيكو

وهشام ماجد، "يا أنا يا جدو" للفنان أحمد بدير، "اتنين في الصندوق" للفنان حمدي الميرغني، "القمر آخر الدنيا" للفنانة بشرى.

يذكر أن الفنان الراحل محمود الشوربجي من مواليد

26 أبريل 1953، وقد برز في جميع الأدوار التي قدمها خلال مشوارة الفني فقد شارك في مسلسلات عدة منهم " العراف، بنت اسمها ذات، العقرب، هوجان، زلزال، الدولي، حكايتي، بحر، الوصية، بالحجم العائلي، أرض جول، لدينا أقوال أخرى، طلعت روحي، الزيبق، الجماعة، حكايات بنات، الطوفان، لأعلى سعر".