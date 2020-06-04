بسبب أحمد سعد .. حب حسام حبيب وشيرين أقوى من أي شجار

تصالح النجم حسام حبيب مع زوجته النجمة شيرين، وذلك بعد نشوب شجار كبير داخل منزلهما، وخاصة بعد تدخل النجم أحمد سعد، والذي بذل مجهودًا كبيرًا في حل الأزمة بينهما.

وسرعان مع انطفئ هذا الشجار، ثابتًا بأن حب حسام وشيرين أقوى بكثير من تلك الشجارات وخاصة أن الثنائي لا يتركان ظهورًا إعلاميًا أو مناسبة إلا

وتبادلا كلمات الحب والغزل، ورغم ذلك إلا أن سرعان تداولت الأنباء حول إشاعة طلاقهما.

ومن ناحيتها قامت شيرين بغلق جميع حسابتها الرسمية بمواقع السوشيال ميديا، ولم يقم حسام بحذف أي صور له مع النجمة شيرين، وخاصة بعد إصراره بعدم طلاقها ولكنه رحل من المنزل، مما يؤكد بأن تلك مجرد إشاعات حول

طلاقهما.

ودائمًا يتغزل الثنائي بعضهما البعض، لدرجة أن جميع زملائهما من نجوم الفن كانوا يتمنون لهم السعادة وأنهم كانوا يتعلمون منهم كيفية تعامل الزوج مع زوجته.

Advertisements

كما شارك الثنائي حسام وشيرين في العديد من الأعمال الفنية، ومن بينهما: كل ما أغني، حبه جنة، وغيرها من الأغاني الرومانسية، والتي أظهرت قصة حبهما لبعضهما البعض.

يذكر أن النجم حسام حبيب، والنجمة شيرين تزوجا يوم السبت الموافق 7 من شهر أبريل بعام 2018، وأقيم حفل زفاف وسط حضور أسرتيهما، وعدد من أصدقائهما المقربين من وخارج الوسط الفني.