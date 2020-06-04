إليسـا تشوق جمهورها لحفلها الأون لاين الليلة

نشرت الفنانة إليسا صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وعلقت "إليسا" على الصورة: "استعدوا، ترقبوا الساعة 10 مساءً بتوقيت بيروت ".

يذكر أن النجمة اللبنانية إليسا تستعد لإحياء حفل "أونلاين" والذى سوف تحييه عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، مساء اليوم، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساء بتوقيت بيروت، ومن المقرر أن تقدم إليسا عددا من أبرز أغانيها من بينها "إلى كل اللى بيحبونى"، و"كرهنى"، و"أنا وحيدة"، و"نفسى أقوله"، و"مكتوبة ليك" وغيرها من الأغانى، وفى سياق آخر حرصت النجمة اللبنانية إليسا على الالتزام بتعليمات الوقاية لعدم الإصابة بفيروس تحييه عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً "يوتيوب"، مساء اليوم، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساء بتوقيت بيروت، ومن المقرر أن تقدم إليسا عددا من أبرز أغانيها من بينها "إلى كل اللى بيحبونى"، و"كرهنى"، و"أنا وحيدة"، و"نفسى أقوله"، و"مكتوبة ليك" وغيرها من الأغانى، وفى سياق آخر حرصت النجمة اللبنانية إليسا على الالتزام بتعليمات الوقاية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وظهرت وهى ترتدى "كمامة طبية" في أول بروفة مع فرقتها الموسيقية منذ انتشار فيروس كورونا.

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