جريمة غريبة ومروعة.. شاب عشريني يقتل ويجرح أفراد أسرته بالقوس والسهام

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وأوقف الطالب الذي يُشتبه في ارتكابه الجريمة في مكان الحادث في حي تاكارازوكا السكني بين أوساكا وكوبي (غرب البلاد)، بحسب صحيفة “كوبي سيمبون” المحلية.

وقد توفيت امرأتان بالغتان متأثرتين بإصاباتهما في المستشفى الذي نقلتا إليه، على ما أوضحت الصحيفة.

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وأشارت إلى أن الشاب أقر على ما يبدو بقتله بعض أفراد عائلته، من دون أن تُعرف أسباب ذلك.

وذكرت محطة “ان. اتش. كاي” اليابانية العامة أن الشاب أوقِف بتهمة “محاولة القتل” في الوقت الراهن، مشيرةً إلى أن شخصين آخرين أصيبا، وهما رجل وامرأة ويعالجان في المستشفى.

وأوضحت المحطة أن الشرطة تلقت اتصالاً من امرأة قالت إن حفيدها أطلق سهما باتجاهها.