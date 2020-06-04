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محمد رمضان يرقص بالكمامة في كواليس كليب "كورونا"

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farah.hassan 0 تبليغ

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نشر الفنان محمد رمضان فيديو من كواليس تصوير فيديو كليب جديد يحضّر له من وحي أجواء فيروس .

 

وظهر رمضان في الفيديو وهو يرقص ويضع الكمامة مع مجموعة من الراقصين وعلّق على المقطع بالقول: "البروفة النهائية لكليب كورونا، انتظروه في خلال أيام على قناتي الرسمية على يوتيوب".

 

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يشار إلى أن آخر أعمال محمد رمضان هو مشاركته بالموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "البرنس" الذي حظي بنسبة مشاهدة عالية منذ عرض حلقاته الأولى، وتفاعل كبير من قِبَل الجمهور.

 

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