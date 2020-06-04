محمد رمضان يرقص بالكمامة في كواليس كليب "كورونا"

نشر الفنان محمد رمضان فيديو من كواليس تصوير فيديو كليب جديد يحضّر له من وحي أجواء فيروس كورونا. وظهر رمضان في الفيديو وهو يرقص ويضع الكمامة مع مجموعة من الراقصين وعلّق على المقطع بالقول: "البروفة النهائية لكليب كورونا، انتظروه في خلال أيام على قناتي الرسمية على يوتيوب". Advertisements يشار إلى أن آخر أعمال محمد رمضان هو مشاركته بالموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "البرنس" الذي حظي بنسبة مشاهدة عالية منذ عرض حلقاته الأولى، وتفاعل كبير من قِبَل الجمهور.

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