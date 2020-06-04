صورة لكيم كاردشيان عمرها أكثر من 23 عامًا... هل تغيّرت كثيرًا؟

انتشرت صورة لنجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان يعود عمرها للعام 1997 أي عندما كان عمرها 17 عامًا.

كيم ظهرت في الصورة برفقة صديقتها التي تدعى سارة هوارد وعلّقت عليها: "برفقة صديقتي سارة هوارد، ربما ترون الصورة بصعوبة.. الا اني أرتدي ثوباً أخضر، وأضع ظلال عيون خضراء متناسبة مع لون ثوبي. كانت فكرة سارة".

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وبالمقارنة بين صورة كيم القديمة وصورها اليوم، بدا واضحًا أنها ما زالت تحافظ على جمالها ونضارة بشرتها ولكنها طبعًا تغيرت بعض ملامحها من جراء تقدّم العمر وعمليات التجميل التي خضعت لها والتعديلات التي أضافتها إلى شكلها.

شاهدوا الصورة التي نشرتها كيم منذ فترة طويلة، ما رأيكم هل تغيّرت كثيرًا؟