استطاعت الفنانة كنزة مرسلي أن تنافس أشهر النجمات العالميات وذلك بدخولها قائمة الترشيحات للمنافسة على لقب أجمل 100 وجه في العالم لعام 2020. وتتنافس كنزة في المسابقة إلى جانب أهم النجمات اللواتي دخلن القائمة من حول العالم أمثال ​بيلي ايليش​، ​دوا ليبا​، ايل فانينغ وغيرهن. كما حققت الفنانة الجزائرية كنزة مرسلي نجاحًا كبيرًا بأغنيتها الجديدة "لاكازا ديل امور" حيث تخطت حاجز الستة ملايين مشاهدة على يوتيوب. Advertisements وقد احتفلت الفنانة بهذا النجاح من خلال حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلّقت عليها بإيموجي لوجه مبستم. كذلك احتفلت كنزة أيضاً بكسرها حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة بأغنيتها قتال وأعادت نشر صورة كانت إحدى متابعاتها نشرتها مباركة لها بهذا النجاح.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفنانة كنزة مرسلي تحتفل بنجاحاتها وتدخل قائمة أجمل 100 وجه في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.