توم كروز يتحدى فيروس كورونا ويبني قرية كاملة من أجل فيلمه الجديد

بسبب تأجيل عمليات التصوير خلال الفترة الماضية نتيجة تفشي فيروس كورونا، قرر الممثل العالمي «توم كروز» وفريق عمل الجزء السابع من سلسلة أفلامه الشهيرة Mission: Impossible «المهمة المستحيلة»، بناء قرية كاملة خالية من كورونا في موقع مهجور للقوات الجوية الملكية في أوكسفوردشير في بريطانيا؛ لاستكمال العمل هناك.
وبسبب توقف التصوير لفترة، اضطر فريق العمل أيضاً إلى أن يؤجل موعد إطلاق الفيلم الذي كان مقرراً في شهر يوليو من عام 2021، إلى شهر نوفمبر من نفس العام.
ومن ناحية أخرى، بدأ كروز بإجراء اتصالاته مع رجل الأعمال الرائد في مجال الفضاء، أيلون ماسك، في إطار خطة انطلاق تصوير فيلمه الجديد في الفضاء، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، وإذا ما حصل الفيلم على الضوء الأخضر؛ فسيكون هذا الإنتاج هو أول فيلم للمغامرة والإثارة يتم تصويره في الفضاء الخارجي.
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