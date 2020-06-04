الفنانة المصرية رحمة تعلن إصابتها وأفراد عائلتها بفيروس كورونا وتناشد: الدواء مفقود

أبدت الفنّانة المصرية رحمة استياءها من عدم توافر أدوية علاج فيروس كورونا في أيٍّ من صيدليات القاهرة، وذلك بعدما أعلنت معاناتها في توفير الأدوية لها ولأفراد أسرتها، حيث أعلنت عن إصابتها وأفراد أسرتها جميعاً بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابها على «فيسبوك»، وكتبت رحمة قائلة: «أنا ‏وأهل بيتي جميعاً عندنا كورونا‎».

وأضافت رحمة في شرح عدم توافر أيٍّ من الأدوية في مستشفيات وزارة الصحة أو على الخط الساخن الذي أعلنت الوزارة لاستجاب الحصول عليه ومساعدة مصابي كرونا بالعلاج، قائلة: «الدواء غير موجود في أي مكان وديه صيدلية الإسعاف.. ولا 105 ولا أي حاجة خالص من اللي بنسمعها في التليفزيون.. ديه حقيقة.. حسبنا الله ونعم الوكيل».

ثم عادت ونشرت رسالة توضيحية عبر حسابها على فيسبوك تعلن توافر الدواء وأن سائقها الخاص حصل على الدواء، قائلة: «أشكركم جميعاً.. السائق بلغني دلوقت إنهم صرفوا له الدواء كله من صيدلية الإسعاف».

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وبإعلان إصابة المطربة رحمة تنضم بذلك لعدد من الفنانين والإعلاميين الذين أصيبوا بفيروس كورونا أبرزهم الفنّانة رجاء الجداوي، والمطربة نهال نبيل، والإعلامية آية عبد الرحمن، والإعلامية دينا حويدق، والإعلامية ريهام العسيلي والإعلامي كريم رمزي.