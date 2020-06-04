الصلح بين جورج وسوف وطليقته من أجل ابنته «عيون»

عادت الأمور إلى طبيعتها بين الفنان جورج وسوف وطليقته بطلة الرالي القطرية «ندى زيدان»، حيث اضطر جورج إلى التواصل مؤخراً معها من أجل رؤية طلفته الصغيرة «عيون»، التي لم يلتق بها منذ فترة طويلة.

وقال بعض المقربين من وسوف، إنه تحدث إلى طفلته التي لم يسمع صوتها منذ أشهر، وذلك لإقامتها مع والدتها بالدوحة، كما أنه وعدها برؤيتها قريباً، عندما تسمح له الظروف أن يذهب إلى دولة قطر.

يذكر أن جورج وسوف قد انفصل عن ندى زيدان، بعدما علمت بزواجه السري من سيدة أخرى، ورفضت أن تبقى معه، بعد أن أخبرها البعض أن جورج قد تزوج بسيدة أخرى دون علمها.

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