ملكة جمال مصر تصاب بفيروس كورونا وتؤكد: خرجت مرة فقط وأُصبت بالفيروس

أعلنت ملكة جمال مصر السابقة للبيئة والسياحة عام 2017، ريوان علاء، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر رسالة نشرتها على خاصية «انستا ستوري» على حسابها الشخصي على انستغرام، كشفت فيها أنّها أصيب بالفيروس منذ 10 أيام، حيث أجرت الفحوصات والأشعة والتحاليل والمسحة الطبية التي كشف إيجابية العَيِّنة.

ونشرت ريوان علاء صورة لها على "انستا ستوري" وهي على سرير المستشفى واضعة جهاز التنفس الصناعي، وكتبت مُعَلِّقة على الصورة رسالتها للمخالطين لها، قائلة: «أنا جالي كورونا ودا سبب اختفائي الفترة دي.. وأنا بنزل الصورة مترددة وخايفة بس ده دوري وواجبي إني أقولكم وأوعيكم حتى لو مش في مصلحتي».

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وأضافت ريوان أنّها لم تخرج من البيت منذ وقت العاصفة في شهر مارس (آذار) الماضي، ولم تلتقِ أقاربها، ولم تفطر خارج البيت خلال رمضان، ولكنّها نزلت مَرّة واحدة فقط مُتِّخِذَة كل الاحتياطات لكنّها تُرَجّح أنّها أصيبت خلالها، مُؤكِّدة أنّهم كانوا يلتزمون بشكل كبير بتعليمات الوقاية من الفيروس داخل المنزل أيضاً، وأكملت: «واخدين احتياطاتنا لدرجة كنت ببقى نايمة ألاقى ماما بترش علينا كلور وربنا يعلم».

واختتمت ملكة جمال مصر عام 2017 ريوان علاء، رسالتها قائلة: «أنا بقالي 10 أيام من ليلة الوقفة، وإن شاء الله فترة صغيرة وهنبقى كويسين». وناشدت المُتابعين: «أرجوكم خلوا بالكم.. لو بتحبوا أهلكم وخايفين عليهم.. الموضوع مش هزار ومُتعِب أوى... أنا بيعَدِّى عليا أيام بموت فيها مش عارفة أتنفس... ما تستهونوش أرجوكم».

جدير بالذكر أنّ ريوان علاء لم تكن الأولى التي أعلنت إصابتها، حيث سبقها عدد من الإعلاميين والشخصيات العامة والفنانين، منهم: دينا حويدق وآية عبد الرحمن وريهام السهلي (مذيعات إكسترا نيوز)، وآخرون.