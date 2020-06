شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالا بعيد ميلادها الـ45.. تعرف على ثروة أنجلينا جولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل، اليوم، النجمة العالمية أنجلينا جولى بعيد ميلادها الـ45، وهى واحدة من أهم وأشهر نجوم هوليوود استطاعت بفضل موهبتها أن تكون واحدة من أهم نجوم الصف الأول وذلك فى فترة قصيرة، وتعرف جولى أنها فضلت أن تستغل شهرتها فى المشاركة للكثير من الأعمال الخيرية وإلقاء الضوء على العديد من القضايا المهمة فى العالم، وكانت دائما ثروة إنجلينا جولى تشغل بال الكثير من محبيها وعشاقها حول العالم.

اليوم احتفالا بعيد ميلاد إنجلينا جولى نكشف عن صافى ثروتها، وذلك حسب تقرير نشره موقع "نيتورث" الشهير، فقد وصلت ثروة إنجلينا لعام 2020 إلى 100 مليون دولار أمريكى.



انجلينا جولى

يذكر أن أنجلينا جولى بدأت مسيرتها الفنية عام 1982 من خلال فيلم " Lookin' to Get Out " للمخرج هال اشبي، واستطاعت طوال مسيرتها الفنية أن تقدم الأعمال السينمائية الناجحة، ومن أبرزها " Gone in Sixty Seconds " و " Wanted " و " Maleficent " و " By the Sea " و " A Mighty Heart " ، وغيرها.