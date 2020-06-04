شكرا لقرائتكم خبر عن هنغنى كمان وكمان.. إليسا تشوق الجمهور وتدعوه للاستعداد لحفلها "الأونلاين" الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شوقت النجمة اللبنانية إليسا جمهورها ومتابعيها لحفلها "الأونلاين" الذى تحييه عبر موقع يوتيوب، مساء اليوم الخميس، الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10 مساء بتوقيت بيروت، حيث نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها على الصورة، "استعدوا، ترقبوا الساعة 10 مساءً بتوقيت بيروت".

وتطل، اليوم الخميس، فى الـ9 مساء، النجمة اللبنانية إليسا على جمهورها فى حفل أون لاين على "يوتيوب" بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج الغنائى، حيث قررت أن تكون مكملةً لسلسلة حفلات عيد الفطر التى حملت عنوان "معيدين معاكم"، ليصبح اسمها "مكملين معاكم".

ومن المقرر أن تقدم إليسا عددا من أبرز أغانيها من بينها "إلى كل اللى بيحبونى"، و"كرهنى"، و"أنا وحيدة"، و"نفسى أقوله"، و"مكتوبة ليك" وغيرها من الأغانى، وفى سياق آخر حرصت النجمة اللبنانية إليسا على الالتزام بتعليمات الوقاية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وظهرت وهى ترتدى "كمامة طبية" في أول بروفة مع فرقتها الموسيقية منذ انتشار فيروس كورونا.

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ونشرت النجمة اللبنانية، مقطع فيديو لها أثناء وصولها للاستوديو وهي ترتدي الكمامة الطبية، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام، حيث ظهر أيضاً كل طاقم الأستوديو وهما يلتزمون بالوقاية الطبية وإرتداء الكمامة.

من ناحية أخرى، طرحت إليسا مؤخراً أغنية "قهوة الماضي" وهى من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا أغنية "هنغني كمان وكمان" التى طرحتها مؤخراً وهى من إخراج إيلي رزق الله ومن كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى.