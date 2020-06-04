شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تعود للسينما بتوقيع خالد جلال بعد غياب عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود النجمة ياسمين عبد العزيز للسينما بعد غياب عامين من خلال فيلم كوميدى، حيث قال المنتج أحمد السبكى لـ"الخليج 365"، إنه يبدأ تحضيرات الفيلم بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، لافتاً إلى أنه متعاقد مع ياسمين منذ العام الماضى، والعمل من تأليف خالد جلال، وأحداثه تدور فى إطار كوميدى، ومازال الفيلم فى مرحلة الكتابة حتى الآن ولم يستقروا على مخرج للعمل، موضحاً أن العمل مازال فى التحضيرات الأولى.

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان مسلسل "ونحب تانى ليه" مع كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وليلى عز العرب، وتارا عماد، من تأليف عمرو محمود ياسين ووقف على إخراجه مصطفى فكرى.

أما آخر أعمال ياسمين السينمائية فيلم "الأبلة طم طم"، للمخرج على إدريس وتأليف أيمن وتار، تدور قصة الفيلم حول هروب مجموعة من المساجين من خلال نفق سري تحت الأرض، ثم يفاجئوا أنهم داخل مدرسة نموذجية، ليقرروا المكوث فيها حتى إشعار آخر، في ظل مقاومة من الأبلة طم طم.

وشارك فى بطولة الفيلم كل من الفنان حمدى الميرغنى، والفنان وبيومى فؤاد، ومصطفى أبو سريع، ومحمد ثروت، وهشام إسماعيل، ومحمد محمود، وآخرون من النجوم.