ناتالى إيمانويل نجمة game of throne تشارك فى احتجاجات مناهضة العنصرية فى لندن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت ناتالى إيمانويل نجمة مسلسل game of throne، فى مظاهرات مناهضة العنصرية، فى الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية، وفاة الشاب الأمريكى من أصول أفريقية جورج فلويد على أيدى بعض من رجال الشرطة الأمريكية، حيث شهدت العديد من الولايات الأمريكية مظاهرات، وأعمال عنف، وشغب، بسبب محاربة العنصرية.



جانب من الاحتجاجات



ناتالى تعلق كفى

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ونشرت ناتالى إيمانويل، عبر خاصية "ستورى" انستجرام، فيديو أثناء مشاركتها فى الاحتجاجات فى لندن، اعتراضا على مقتل "جورج فلويد"، حيث حملت اللافتات التى تندد بمقتل الشاب الأمريكى ذى الأصل الأفريقى.



ناتالى

من بين اللافتات التى حملتها ناتالى، "كفى". وشاركت برسالة عاطفية تدعو فيها إلى التغيير، وكتبت ناتالي: "بكيت دموع المرأة الناضجة اليوم عندما صرخت باسم جورج فلويد"، بحسب صحيفة مترو.

يذكر أن عملية تشريح جثمان الشاب الأمريكى الراحل ذى الأصول الأفريقية جورج فلويد، والذى تسبب فى موجة احتجاجات كبيرة بالولايات المتحدة فجرت مفاجأة بأنه كان مصابا بفيروس كورونا المستجد، لكنه توفى بسبب القسوة المفرطة من قبل عناصر الشرطة الأمريكية، وأكد تقرير صادر عن طبيب شرعى فى مقاطعة هينيبين بولاية مينيسوتا، أن وفاة فلويد لم تكن ناجمة عن العدوى، بل بسبب مشاكل فى القلب.

ونقلت شبكة روسيا اليوم، عن وكالة إنترفاكس أن الراحل جورج فلويد لم يتوف نتيجة الفيروس التاجى، لكن قلبه لم يستطع أن يتحمل حين جثا أحد رجال الشرطة بركبته على عنقه عند قيامهم باعتقاله، وفارق الحياة لاحقا فى العناية المركزة.