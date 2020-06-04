شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. عاصى الحلانى لجمهوره من الجيم: اللياقة البدنية تقلل من خطر الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المطرب اللبناني عاصى الحلانى، عبر حسابه بموقع تويتر، "فيديو" خلال ممارسته التمارين الرياضية في الجيم، خصوصًا أن الكثير يعانى من الملل بسبب العزل المنزلى الذى فرضه علينا فيروس كورونا، وعلق قائلاً: "باللياقة البدنية يمكن أن تقلل من خطر الاكتئاب.. قولوا الله وشدوا الهمة".

من جانب آخر، انتهي المطرب اللبنانى عاصي الحلاني من تسجيل أغنية سينجل جديدة تحمل طابع رومانسى، لم يستقر علي اسمها حتي الآن، وهى من كلمات وألحان حسن عيسى، وتوزيع الموسيقي عمر صباغ، ويقدمها صباغ بشكل جديد ومختلف عن أغانيه السابقة وقد تكون مفاجأة للجمهور عاصي بحسب تصريحاته لـ"الخليج 365"، معربًا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور بعد طرحها.





من ناحية أخري تعاون عمر صباغ مؤخرًا مع ماريتا عاصي الحلاني، كليب أغنيتها الجديدة بعنوان "إذا فيك تنسى"،وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي، والكليب إخراج ليال راجحة.

Advertisements

في سياق أخري يحصد عاصى الحلانى فى الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة "بعشقك"، التى طرحها منذ أيام عبر المتاجر الموسيقية الكبرى، وحقق كليب الأغنية أكثر من مليونى مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على إطلاقه.

أغنية "بعشقك" من كلمات إيهاب عبد العظيم، وألحان محمد عبيه وتوزيع طونى سابا، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره فى منزل عاصى الحلانى خلال فترة الحجر المنزلى مؤخرًا