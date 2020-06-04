مدحت العدل عن أحداث أمريكا: لطمة على وجه كل عنصرى يتنمر على أى مختلف"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيناريست مدحت العدل، أن القتل العنصرى للمواطن الأمريكي ذوى البشرة السمراء جورج فلويد ، بمثابة لطمة على وجه كل عنصري متدنِ الأخلاق يتنمر علي أي مختلف.

وكتب السيناريست مدحت العدل، عبر حسابه بموقع تويتر:" رغم اختلاف اللسان ..وإن البشر ألوان متفرقين فى النوايا والشكل والأديان ..لكن إلهنا واحد .. رب البشر واحد..بالحب جمعنا .. وكلنا إنسان"، وهى الأغنية التى كتبها العدل، وغنتها سميرة سعيد.



مدحت العدل

وأضاف :"بمناسبة العنصرية الفجة وحالة اللاإنسانية وموت الأمريكي چورچ فلويد ولطمة علي وجه كل عنصري متدنِ الأخلاق يتنمر علي أي مختلف".

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من جانب آخر ، طالبت روكسى واشنطن زوجة جورج فلويد، الأمريكي من أصل إفريقى الذى تسببت وفاته خلال احتجاز شرطة مينيابوليس له الأسبوع الماضي فى احتجاجات عمت جميع أنحاء البلاد، بالعدالة، مشددة على أنه كان رجلا صالحا، وذلك خلال مؤتمر صحفى لها حضرته مع أبنتها "جيانا".

وألقت روكسى خطابا مؤثرا بالدموع، حيث قالت: "جييانا كان لديها أب واليوم فقدته، لم يعد موجودا لن يراها تكبر، لن يرافقها في صعابها، ماذا ستفعل حين تحتاجه.. لن يراها تتخرج لن يراها تكبر، لن يعود بعد اليوم إلى عائلته فى المساء، هذا ما حرمونا منه".

وتابعت قائلة: "لقد أحبها كثيرا، أنا هنا من أجل طفلتى، أنا هنا من أجل جورج لأننى أريد العدالة له، وأريد العدالة له لأنه كان جيدا، بغض النظر عما يعتقده أي شخص وأيا تكن الإشاعات التى سيقت بحقه، وفقا لموقع "سكاى نيوز".

يشار إلى أن التقرير الشرعي النهائى كُشف، بعدما أعلن محامي عائلة جورج فلويد أنّ فريق أطباء شرعيين كلّفتهم العائلة بتشريح جثّة الراحل خلص إلى أنّ وفاته لم تنجم عن مشاكل في القلب بل توفي اختناقاً جراء تعرّضه إلى "ضغط قوي ومطوّل".