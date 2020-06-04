شكرا لقرائتكم خبر عن "لينا الفيشاوى" تستعين بـ"الخليج 365" وتوضح لمتابعيها أسباب حبس والدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت "لينا الفيشاوى" ابنة الفنان أحمد الفيشاوى والتى حصلت على حكم مؤخرًا بحبس والدها بسبب امتناعه عن تسديد نفقتها الدراسية، ستورى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، استعانت فيه بخبر ”الخليج 365” الخاص بتأييد المحكمة حكم حبس والدها.

وقالت لينا فى الاستورى الخاص بها: "الكثير من الناس يسألوننى عما يحدث، لذلك سأقوم بنشر بعض المعلومات، واستمر فى سرد قصتى ".

وكانت محكمة جنح الدقى، قررت قبول معارضة الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ شكلًا وفى الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة.

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وقالت "ثناء لحظى" المحامية ودفاع الفنان أحمد الفيشاوى، إنهم يستعدون ‏لإعداد مذكرة للاستئناف على الحكم الصادر بحبس موكلها من محكمة ‏جنح الدقى، والذى تم تأييده فى المعارضة، أمام محكمة الجنح المستأنفة‎.‎ مضيفة أنهم سيقومون بالاستئناف على الحكم فى غضون 10 ‏أيام من تاريخ صدوره، وهى المدة القانونية لذلك‎.‎

وردت ثناء لحظى المحامية ودفاع الفنان أحمد الفيشاوى، تعليقا على طلب ‏القبض على أحمد الفيشاوى، قائلة أن الحكم الصادر بحبس موكلها ‏للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا غير نهائى، ومنعدم لعدم إعلانه به‎.‎

وتابعت فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه تم الإعلان فى مكان ‏قديم لم يعد موكلها مقيم فيه، على الرغم من أنهم حرروا إنذارا رسميا من ‏أجل إعلان موكلها على مكانه القانونى، وهو ما لم يحدث‎.‎