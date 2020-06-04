شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى أمام قبر محمود عبد العزيز بيوم ميلاده: شاركونى الدعاء وأنا بجواره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية بوسى شلبي علي إحياء ذكرى ميلاد زوجها الراحل محمود عبد العزيز التي تحل اليوم من أمام قبره، حيث شاركت بصورة لمصحف أمام قبره، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة :" شاركوني الدعاء وأنا بجواره الآن في يوم ميلاده الفاتحة#محمود_عبد_العزيز".



بوسى شلبي

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وكانت نشرت الإعلامية بوسى شلبى صورتها مع الساحر محمود عبد العزيز، عبر حسابها بموقع انستجرام قائلة: "غدًا عيد ميلادك كنت أنتظره وسأظل أنتظره لأنه كان يوم سعادة لى ويوم خاص لى سأكون بجوارك احتفل معك كما تعودنا وهديتى لك والناس التى تحبك الدعاء والصدقة وحشتنى وبحبك الفاتحة".

ويحل اليوم 4 يونيو 1946 ذكرى ميلاد النجم الراحل محمود عبد العزيز، الذى توفى فى 12 نوفمبر 2016، والذى ولد فى منطقة الورديان بمحافظة الإسكندرية.

وفى شارع طموم بحى الورديان ولد الفنان محمود عبدالعزيز وهى من أحياء غرب الإسكندرية، على الرغم من شرهته ونجوميته إلا أنه ظل مرتبطا بأهل منطقته ولم ينقطع عن جيرانه وأصدقاءه رغم حياته فى القاهرة فكان يواصل زيارتهم فى الأعياد والمناسبات ويزور قبر والده ويقرأ له الفاتحة، ويسير فى شوارع عروس البحر ليتذكر أهم لحظات حياته.