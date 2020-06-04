شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسنى يشجع الجمهور لتحمل العزل: خلاص هانت وشعب مصر القوى سينتصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث الفنان أحمد صلاح حسنى، جمهوره على ضرورة التحمل والحرص خلال الفترة المقبلة من العزل الاجتماعى لحين زوال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مطالبًا إياهم التحمل لمدة الشهر ونصف القادمين حتى تنتهى فترة الذررة فى الأزمة الصحية العالمية وتعود الحياة لطبيعتها.

وقال أحمد صلاح حسنى، فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "لكى تعود الحياة.. علينا أن نتحمل الشهر ونصف القادمين ونكون حريصين بشدة.. خلاص هانت الأيام الصعبة المقبلة أقل مما عشناه الشهور الماضية بإذن الله.. شعب مصر القوى سينتصر".

ويشار إلى أن الفنان أحمد صلاح حسنى كان قد رد قبل عدة أيام على الأنباء التى تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، عن إصابة زوج أخته الفنان أمير كرارة بفيروس كورونا، ونفى كل ما يتم تداوله وقال: "أمير كرارة زى الفل.. ليه ممكن واحد يفبرك شائعة على واحد إن جاله كورونا بدون دليل ولمصلحة مين فِى ظل هذه الظروف؟!".

Advertisements

يذكر أن أمير كرارة وأحمد صلاح حسنى تجمعهما صلة نسب، حيث تزوج أمير من شقيقة حسنى قبل سنوات وحتى الآن، وأنجب منها أبنائه "سليم وليلى ونيللى"، وجاء تعليق أحمد بعدما انتشرت شائعات طاردت النجم أمير كرارة الساعات الماضية تفيد بإصابته بفيروس كورونا، أطلقها المغرضون، عقب نجاح مسلسله الأخير "الاختيار"، خاصة بعدما كشف المسلسل عن الإرهاب الأسود والعداوة التى تكنها الجماعات الإرهابية لمصر.

وزورت إحدى الصفحات على مواقع السوشيال ميديا اسم ”الخليج 365” على خبرإصابة النجم أمير كرارة بفيروس كورونا، وهو ما نفته ”الخليج 365”، حيث نشرت الصفحة المزورة صورة كرارة طريح الفراش، ويتلقى العلاج، ومع البحث والتدقيق وجدنا أن تلك الصورة هى من إحدى مشاهد مسلسل كلبش، الذى حقق نجاحا كبيرا بأجزائه الثلاثة.

وحذر ”الخليج 365” من صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى تستغل اسم مؤسسة ”الخليج 365”، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة.

يشار إلى أن أمير كرارة قدم ملحمة وطنية بمسلسل الاختيار، وعرض فى شهر رمضان الماضى، محققا نجاحا ساحقا، وشارك فى بطولته أحمد العوضى، محمد إمام، آسر ياسين، صلاح عبد الله، محمد رجب، أحمد وفيق، ماجد المصرى، وعدد آخر من الفنانين، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، وتناول العمل قصة حياة أسطورة الصاعقة الشهيد أحمد منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة فى شمال سيناء.

أما الفنان أحمد صلاح حسنى قد شارك فى موسم رمضان 2020، بمسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومى عمر، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.