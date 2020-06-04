شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر تحتفل بعيد ميلاد والدتها بـ "فيديو كول" بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة مى عمر، بعيد ميلاد والدتها، والتي قررت ان تحتفل معها بهذه المناسبة بطريقة مختلفة عن كل الأعوام السابقة، حيث احتفلت معها من خلال مكالمة فيديو، ويأتي ذلك تنفيذ لتطبيق التباعد الاجتماعي لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

ونشرت مى عمر صورة لها ممسكة هاتفها المحمول عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلقت أسفل، "النهاردة عيد ميلاد مامتي ودي اول مره مانحتفلش مع بعض واحتفلنا كان بمكالمة فيديو، بحبك يا أمى وصعب اوى منكنش مع بعض في يوم زي ده. ربنا يخليكي لينا ويحفظ اهلينا جميعا".

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يذكر أن ىأخر أعمال الفنانة مى عمر، مسلسل "الفتوة" بطولة ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض وضياء عبد الخالق ومحمود حافظ ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد ومن تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

وتدور أحداث المسلسل فى فترة زمنية قديمة قبل 100 عام أو أكثر وتحديداً فى عصر الفتوات، حيث تستعرض الحلقات أوجه الحياة الاجتماعية خلال هذه الفترة من خلال شخصية الفتوة، والأفراد المحيطين بها، كما يتناول بعض الأحداث الأخرى بالحارة المصرية قديمًا وبالتحديد مع بداية القرن العشرين، حيث يسلط الضوء على والصراعات التى دارت خلال هذا العصر.