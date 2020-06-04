شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده.. إيهاب فهمى الشرير الذى تحبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل الفنان إيهاب فهمي اليوم بعيد ميلاده، وتألق إيهاب في الكثير من الأدوار بحيث يتشكل ويتلون حسب الدور الذي يجسده، فجسد الأدوار الصعبة والمركبة خاصة أدوار الشر، وبالرغم من براعته في تلك الأدوار إلا أنك كمشاهد لا تستطيع أن تكرهه.

أحب إيهاب فهمي التمثيل منذ صغره، وعند انتهائه من دراسة الثانوية، أسرع للتقديم في المعهد العالي للفنون المسرحية، ولكن الحظ لم يحالفه ولم يتخط اختبارات المعهد، وحينها سأله المخرج والفنان كرم مطاوع عن عمره فأجاب ستة عشرة عامًا، فنصحه أن يقدم للمعهد مرة أخرى ولكن عندما يكبر، فلم يجد مفرًا من تنفيذ رغبة والده للالتحاق بكلية التربية الموسيقية، حيث كان والده من رجال التربية والتعليم الذي ينظر لحلم الوظيفة، وعند التحاقه بالكلية أنشأ على الفور فريقا للمسرح وحصل على أفضل ممثل بجامعة حلوان.

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بدأ يحقق حلمه مع المخرج عادل صادق في مسلسل صباح الورد ومن بعده مسلسل الزيني بركات، ثم بدأ طريق الاحتراف وقدم العديد من الأعمال مثل مسلسل دواعى أمنية، ريا وسكينة، حكايات زوج معاصر، العندليب، قلب الدنيا، رحيم، وجاء آخرها مسلسل ونحب تاني ليه الذي عرض في السباق الرمضاني لهذا العام، كما شارك في العديد من الأفلام منها رامي الاعتصامي، سفارى، القشاش، ولم يكن النجاح حليفه في التمثيل فقط ولكنه أثبت نجاحه في الإدارة، فهو أحد أعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية والذي يرأسها الدكتور أشرف زكي، وكذلك كان مديرًا للمسرح الكوميدي وقدم خلال فترة إدارته العديد من العروض الناجحة، ومن ثم مديرًا للمسرح القومي .

وكما يقال وراء كل رجل عظيم امرأة ، فكان الفنان إيهاب فهمي دائما يبوح بدور زوجته في نجاحه، وفي يوم ميلاده أهدته زوجته بعض الكلمات التي شاركتها مع جمهوره على صفحات السوشيال ميديا حيث قالت: "النهاردة مش يوم عادى النهارده يوم استثنائي.. هو عيد ميلاد علاء الدين.. ليه بقول علاء الدين عشان هو عمل المستحيل عشان الأميرة ياسمينا وكان ليها المصباح السحرى عشان يحققلها كل أحلامها وهو ده إلى عمله بوب قلبى.. لأن حبه ليا يشبه المصباح السحرى اللى نور قلبى وخلانى زى الطفلة الصغيرة كل سنة بتمر علينا الحمد لله بيمر فيها الحلو وفيها طبعا مشاكل بس فيها حب فيها أمان فيها أنت.. كل سنة وأنت زى ما أنت حبيبى وجوزى وابنى ونصى التانى اللى بيكمل الناقص فيا.. ربنا يخلينى ليك ويخليك ليا وأفضل أرخم عليك.. أمنيتى يوم عيد ميلادك إن ربنا يرضيك ويعليك ويزيدك من فضله.. وأموت وأنت راضى عنى طبعا بعد رضا الله علينا ..بحبك".