شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة جمال مصر السابقة تعلن وفاة جدتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ريوان علاء، ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة عام 2017 ، وفاة جدتها إثر إصابتها بفيروس كورونا، وكتبت عبر ستورى حسابها بموقع انستجرام، :"جدتى لأمى في ذمة الله بسبب كورونا.. أرجوكم أدعوا لها.. الحاجة نعمة بنت نجية.. إن لله وإن إليه راجعون".



ريوان علاء

وطالب روان، متابعيها صلاة الغائب على جدتها، قائلة:"بالله عليكوا اللى يقدر يصلى عليها صلاة الغائبة وأدعوا كتير باله عليكوا هي في أكتر وقت محتاجة دعاوتكم".

يشار إلى أن ريوان علاء، أعلنت من قبل عن إصابتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ترددت كثيرًا قبل إعلان الخبر لكنها ترى أن هذا واجبها لتنبيه الناس وتوعيتهم، موصية متابعيها بعدم الاستهانة بالفيروس والانتباه لصحتهم.

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وكشفت ريوان عبر ستورى حسابها الرسمى على إنستجرام أنها مصابة منذ 10 أيام، ونشرت صورة لها على جهاز التنفس وكتبت عليها: "أنا جالى كورونا ودا سبب اختفائى الفترة دى"، وأضافت: "وأنا بنزل الصورة مترددة وخايفة بس دا دورى وواجبى إنى أقولكم وواعيكم حتى لو مش فى مصلحتى".

وقالت إنها لم تخرج من البيت منذ وقت العاصفة، ولا تلتق أقاربها ولم تفطر خارج البيت خلال رمضان، ولكنها نزلت مرة واحدة فقط متخذة كل الاحتياطات لكنها ترجح أنها أصيبت خلالها، مؤكدة أنهم كانوا يلتزمون بشكل كبير بتعليمات الوقاية من الفيروس داخل المنزل أيضًا وقالت: "واخدين احتياطتنا لدرجة كنت ببقى نايمة الاقى ماما بترش علينا كلور وربنا يعلم".