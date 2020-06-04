شكرا لقرائتكم خبر عن صورة بهيئة الأميرة ياسمين.. مايا دياب: "عالم ديزنى يناسبنى أنا أميرة حقيقية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها ومتابعيها على موقع "إنستجرام"، صورة جديدة مرسومة ببرامج تحرير الصور والتى جسدتها فى هيئة أميرة من أميرات عالم ديزنى، واحتفت مايا بالصورة التى أظهرتها فى هيئة الأميرة ياسمين، بطلة "علاء الدين والمصباح السحرى".

نشرت مايا دياب، صورتها بهيئة الأميرة ياسمين، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وكتبت فى تعليقها عليها، "أنا أحب هذا.. أعتقد أن عالم ديزنى يناسبنى؟!.. اسمحوا لى أن أعرف من صنعها؟.. ومن هى شخصية ديزنى المفضلة لديكم؟.. أنا لست أميرة ديزنى فقط، أنا أميرة حقيقية".

وكانت قد شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب، قبل أسبوع، متابعيها وجمهورها، مقطع فيديو جديد لها عبر تطبيق الفيديوهات الشهير تيك توك، والتى ظهرت فيه وهى تتحول إلى فتاة صغيرة.ونشرت دياب، مقطع الفيديو الذى ظهرت فيه وهى ترتدى بيجامة باللون الأصفر، وسرعان ما تتحول امام المرآة لطفلة ترتدى نفس ملابسها، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور انستجرام.

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ويشار إلى أنه قد سبق ذلك توجيه مايا دياب، التهنئة لشقيقتها جرايس بمناسبة عيد ميلادها، معربة عن شكرها لما قدمته شقيقتها من دعم لها خلال مسيرتها الفنية، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام"، وقالت: "اليوم مش بس عيدك، متل هاليوم صار عندى أخت ورفيقة وسند وتغيرت كل حياتى بوجودك".

وأضافت "قد ما احكى عنك قليل اسمحيلى اشكرك ع كل لحظة كنتى فيها حدى ودعمتينى وما تركتينى بشكر الله ع نعمة وجودك بحياتى وبتنمنالك الصحة وتحققى كل شى بتتمنى عقبال المية لأختى وحبيبة قلبى جرايس".

وفى وقت سابق، نشرت الفنانة مايا دياب صورة لها عبر حسابها "إنستجرام" وهى ترتدى بدلة، وقالت إنها التقطت هذه الصورة فى أواخر العام 2019، مضيفة: "كنا بنقول وقتها إن 2019 تروح إن شاء الله وتيجى سنة 2020.. وياريتها ماجت"، وكانت النجمة مايا دياب قد أحيت حفلًا غنائياً على "يوتيوب"، وهو حفلها الثانى خلال فترة الحجر المنزلى وقدمته للأول مرة على طريقة virtual live show 360.