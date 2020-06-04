شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تحب أن تعرفه عن الفيلم اللبنانى Broken Keys المختار بمهرجان كان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الفيلم اللبناني Broken Keys من تحقيق إنجاز جديد للسينما اللبنانية من خلال اختياره ضمن القائمة الرسمية لمهرجان كان السينمائي العالمي، الذي يختلف بالشكل والمضمون هذا العام عن كل الأعوام السابقة بسبب جائحة كورونا المنتشرة فى العالم أجمع.

الفيلم من كتابة وإخراج جيمي كيروز، ويضم وجوها مخضرمة وأخرى شابة وموهوبة في مجال التمثيل، نذكر منهم: عادل كرم، بديع ابو شقرا، غابريال يمين، سارة ابي كنعان، طارق يعقوب، رلى بقسماتي، جوليان فرحات، حسن مراد، القدير منير معاصري، والطفل عسيى الحاج.



Broken Keys

يروي الفيلم قصة كريم الذي يعيش في قرية منكوبة في سوريا، طريقه الوحيد إلى الهجرة هو بيع البيانو الخاص به، لكنه ليس على ما يرام وبحاجة إلى إصلاح، ومحيطه الذي يجنح إلى التطرف لا يسمح بالموسيقى، فيصبح كريم عالقا بين حبه للموسيقى، وعدم قدرته على التعبير عنها، إلى جانب عدم قدرته على مغادرة المنطقة المنكوبة التي يعيش فيها.

تم تصوير بعض مشاهد الفيلم في مدينة الموصل في العراق، وسط إجراءات أمنية مشددة، من أجل نقل صورة الدمار والواقع كما يفترض، كما واجه فريق العمل كل التحديات، من الأمن في الموصل، إلى الثورة في لبنان، وصولا إلى الحجر العالمي بسبب كورونا، من أجل إنهاء الفيلم.



فيلم Broken Keys

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ويشارك في الفيلم الفنان اللبناني العالمي غبريال يارد في الموسيقى التصويرية، وهو حائز على جوائز عالمية بينها الأوسكار، والغولدن غلوب، وبافتا، وغرامي، والفيلم هو الإنتاج العربي الثاني بعد فيلم "القضية 23" الذي حاز العديد من الجوائز العالمية وكان مرشحا لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم بلغة أجنبية.

ويختلف مهرجان كان هذا العام بما أنه لن يكون بالمعنى التقليدي بسبب إجراءات الوقاية من جائحة كورونا العالمية، لكن اللافت أنه شهد تقدم عدد قياسي من الأفلام وهو 2067 فيلما من حول العالم، قبل اختيار اللائحة النهائية التي ضمت 56 فيلما فقط، بينها فيلم Broken Keys.



فيلم Broken Keys



الفيلم اللبناني Broken Keys



الفيلم اللبنانى Broken Keys



الفيلم اللبناني Broken Keys