شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر لـ زوجها: "أنت فى حالك والناس فى حالك برضه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة أيتن عامر، على مشاركة جمهورها بصورة تجمعها بزوجها المخرج محمد عز العرب، من كواليس إحدى المسلسلات، عبر حسابها بموقع إنستجرام، وعلقت قائلة: "أنت فى حالك والناس فى حالك برضه".



أيتن عامر

ظهرت الفنانة أيتن عامر من خلال الصورة، وهى تراقب زوجها لرؤية ما يكتبه على هاتفه المحمول خلال كواليس المسلسل.

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وانهالت العديد من التعليقات الصورة التي نشرتها الفنانة أيتن عامر، حيث علقت ديما: "الصورة جميلة جدًا بصراحة وبتقول كلام كتير" وكتب آخر: "عشان ده جوزك مضطرة تتدخلي في حاله غصب عنك".

أيتن عامر شاركت مؤخرا فى مسلسل "فرصة تانية" وحققت نجاحا جماهيريا كبيرا، ولفتت الأنظار بدورها "ريهام" ضمن أحداث المسلسل، حيث نشرت أيتن، منذ أيام قليلة، صورة جديدة من أحد الكوميكس، التي ظهرت فيه وهي تتوسط صورة "أحمد مجدي وياسمين صبري" من حفل زفافهما، وكتبت "الشرع محللك أربعة يا زياد"، في إشارة منها إلى قبولها بالزواج منه فى أى وضع.

"فرصة تانية" عرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.