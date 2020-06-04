صور.. محمد رجب عامل فورمة الساحل بـ"لوك جديد"

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يذكر أن محمد رجب شارك كضيف شرف في الماراثون الرمضاني المنقضي في مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة ولقد نشر كرارة صورة من كواليس مسلسل "الاختيار" مع الفنان محمد رجب، وكتب: "الأخ الكبير فعلًا".
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى
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