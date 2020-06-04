شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "الأقصر" لـ شيرين رضا بمهرجان كارلوفى بالتشيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض فيلم الأقصر للمخرجة زينة درة وبطولة الفنانة شيرين رضا، فى المهرجان السينمائى الدولى فى كارلوفى فارى بالتشيك، فى الفترة من 3 حتى 11 يوليو المقبل، حيث يعرض مع 15 فيلما آخر فى 96 دار سينما فى 80 مدينة، وكان الفيلم شهد عرضه العالمى الأول فى المسابقة العالمية الدرامية فى مهرجان صندانس السينمائى.

ويعد المهرجان السينمائى الدولى فى كارلوفى فارى أكبر مهرجان سينمائى فى أوروبا الوسطى والشرقية، وأحد أقدم المهرجانات السينمائية فى العالم حيث تأسس عام 1948.

الأقصر من تأليف وإخراج البريطانية زينة درة، ويحكى الفيلم قصة هانا، طبيبة الإغاثة البريطانية التي تعود إلى مدينة الأقصر الأثرية، وتلتقى بصالح، عالم الآثار الموهوب وحبيبها السابق، بينما تتجول في المكان المألوف الذي يأسرها، تجاهد في محاولة التصالح مع قراراتها في الماضي، وتتحسس خطاها في الحاضر، وهو من بطولة أندريا ريزبرو، شيرين رضا، كريم صالح، مايكل لاندز، سليمة اكرم، شهيرة فهمى.