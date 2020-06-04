شكرا لقرائتكم خبر عن فى حب البحرين.. أصالة: وطنى فيه الأمان وأهله لهم علىّ أفضال كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة السورية أصالة، التى تحمل الجنسية البحرينية، عن امتنانها وحبها لمملكة البحرين، حيث كتبت فى تدوينه عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، "وطنى فيه الأمان الذى كنت استشعره حين كان يمسك أبى بيدى وأنا معه أمشى كما يريد.. ولم أشعر لحظة منذ تشريفى بهذا الإنتماء، أنى وحدى".

ونشرت أصالة، صورة علم البحرين عبر حسابها على إنستجرام"، وكتبت أيضًا فى تدوينتها عن البحرين، "أهله فيهم من النبل والطيب والفهم ما يجعل لأى وطن مكانة وقيمة.. لهم علىّ أفضال كثيرة.. لا يوازيها ولائى.. ولا يجاريهم قلبى بكل ما فيه من محبة كبيرة ووفاء.. الحمد لله كثيرًا على نعمة أنعمها الله علىّ، بهدية سأبقى ما حييت ممتنة لها، وهى أننى من البحرين.. حفظ الله بلادنا جميعًا، فجميعها فى قلوبنا غالية".

ويشار إلى أن الفنانة أصالة نصرى، ولدت فى مدينة دمشق، لعائلة سورية دمشقية ونشأت فيها، وتحديدًا فى حى أبو رمانة، والدها هو الفنان مصطفى نصرى، وعائلتها تتكون من أربعة أخوة هم، أمانى، وأيهم، وريم - التى احترفت الغناء - وأنس، كما أنها تحمل الجنسية البحرينية ويأتى حصولها على الجنسية بعد أيام قليلة من مشاركتها فى فعاليات أوبريت "المحبة والولاء" الذى أقيم فى المنامة احتفالًا بالعيد الوطنى للبحرين فى العام 2005، وعيد جلوس ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

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وفيما يتعلق بأعمالها الفنية، يذكر أن المطربة أصالة، بدأت التحضير فى نهاية شهر مايو الماضى، لأغنية جديدة تجدد فيها التعاون مع الشاعر محمد أبو نعمة، بعد النجاح الذي حققوه معاً بأغنية "بنت أكابر"، ويقدمها أبو نعمة بشكل جديد ومختلف عن أغانيها السابقة وقد تكون مفاجأة للجمهور بحسب تصريحاته السابقة لـ"الخليج 365"، معربا عن أمنياته أن تنال إعجاب الجمهور بعد طرحها.

وفى سياق آخر، كانت قد أعربت النجمة أصالة عن سعادتها لمشاركتها فى مسلسل "الاختيار" من خلال الأغنية التى قدمتها فى الحلقة الأخيرة من العمل، حيث قامت بنشر فيديو الأغنية عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وعلقت على الفيديو قائلة: "تشرّفت اليوم وكثيراً سَعدتّ.. باختيار صوتي ليكون في ختام هذا العمل العظيم.. الّذي يجسّد تفاصيل حياة الأبطال العِظام.. وقدّ كان لجميع الحكايا أكبر أثرٍ في وجداننا.. فكمّ هي غالية حياة شباب مثل الورد ذهبت لكي ينعم باقي البشر بالأمان.. حياتهم كانت فداء لحياتنا.. وفي كلّ رجل منهم آلاف الرّجال.. لأنّ هذا الشّرف لايناله إلّا أحبّاء الله".

أما عن آخر أعمال الفنانة أصالة كليب "شامخ"، الذى يعد أول أعمالها العام الحالى، فقد حقق مشاهدات كبيرة عبر موقع "يوتيوب" وصلت إلى نحو 11 ونصف مليون مشاهدة فى شهرين، ويظهر فى الفيديو مجهود كبير في تجهيز المكان الذى تم تصوير الكليب به، وبداية تأسيسه، حيث يمتاز "اللوكيشن" بالبساطة الشديدة.

على جانب آخر، تجهز النجمة أصالة نصرى العديد من المفاجأت الغنائية خلال هذا العام من أغنيات منفردة وكليبات أخرى بعد أن بدأتها بأغنية "شامخ" التى حققت نجاحا كبيرا ، كما أنها تعيش حالة من النشاط الفنى وتعتبر النجمة العربية الأكثر مشاركة فى فعاليات موسم الرياض وكل حفلاتها، وقد روجت ابنتها شام الذهبى للكليب الجديد، بعدما نشرت أصالة فيديو لابنتها عبر إنستجرام، حيث قالت: "يا جماعة أنا مع ماما.. بدى أقولكم بكرة هيصير فيه قلبان.. لأن ماما هتنزل أغنية من القلب.. وشىء ما صار قبل ذلك".