شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما يجب معرفته عن الدورة الملغاة من مهرجان كان السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتظر الملايين من عشاق السينما والمعنيين بها إقامة فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى سنويا، كونه أهم وأعرق مهرجان سينمائى، فيتسابق الآلاف من المعنيين بالسينما للمشاركة ضمن واحدة من دوراته، أو بحضور فعالياته، حيث يتواجد نجوم الصف الأول على السجادة الحمراء منذ اللحظة الأولى لانطلاق الفعاليات حتى حفل الختام.

واليوم نكشف عن عدد كبير من المعلومات عن فعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى لعام 2020، والتى تم إلغاؤها بسبب انتشار فيروس كورونا COVID-19 الذى يهدد العالم.

كم بلد تقدمت للمشاركة بالمهرجان؟

أعلن القائمون على المهرجان أن هذا العام شهد توسع جغرافي واضح، حيث تمت المشاركة من 147 دولة، مقابل 138 في عام 2019، أي بزيادة 6.5%.

كم فيلم روائي طويل تم تقديمه هذا العام للمشاركة ففي فعاليات مهرجان كان السينمائي لعام 2020 ؟

تلقى القائمون على الدورة الملغاة من فعاليات المهرجان 2067 فيلما روائيا طويلا من أجل المشاركة، وهو بالتأكيد رقم ضخم جدا، وهى أعمال متنوعة ومميزة، بالمقارنة بـ 1845 فيلما فى عام 2019 ، و 1916 فيلما في عام 2018 ، و1885 فيلما في عام 2017 .

ما مصير الأفلام التي كانت من المقرر أن تشارك بفعاليات المهرجات التي تم إلغاؤها ؟

كشف بيار ليسكور رئيس مهرجان كان السينمائى، وتييرى فريمو المندوب العام للمهرجان، أنه من المقرر أن تنال الأفلام التى تم اختيارها رسميا فى عام 2020 علامة شرف من المهرجان، وذلك فى محاولة لتعزيز أوراق اعتماد توزيعها بشكل أفضل وأسهل، وأشار تيرى خلال المؤتمر الصحفى إلى أن التنوع كان الهدف الأساسى من هذه الدورة.

ويعرض عدد قليل من الأفلام التى كان من المتوقع عرضها هذا العام بفعاليات مهرجان كان السينمائى الدولى، فى النسخة المقبلة من المهرجان عام 2021.

ما هى الأفلام التى تم الإعلان عنها كونها كانت ستشارك بالفعاليات؟

قائمة الأفلام التى كانت من المقرر أن تشارك بالمهرجان :

“The French Dispatch,” Wes Anderson

· “Summer of 85,” François Ozon

· “True Mothers,” Naomi Kawase

· “Lover’s Rock,” Steve McQueen

· “Mangrove,” Steve McQueen

· “Druk (Another Round),” Thomas Vinterberg

· “Peninsula,” Sang-ho Yeon

· “ADN,” Maïwenn

· “Soul,” Pete Docter

· “Ammonite,” Francis Lee

· “Falling,” Viggo Mortensen

· “Broken Keys,” Jimmy Keyrouz

· “Truffle Hunters,” Gregory Kershaw and Michael Dweck

· “Aya and the Witch,” Goro Miyazaki

· “Limbo,” Ben Sharrock

· “Heaven,” Im Sang-soo

· “Last Words,” Jonathan Nossiter

· “Des Hommes,” Lucas Belvaux

· “Passion Simple,” Danielle Arbid

· “Good Man,” Marie-Castille Mention Schaar

· “The Things We Say, the Things We Do,” Emmanuel Mouret

· Souad ..’Ayten Amin

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· “John and the Hole,” Pascual Sisto

· “Limbo,” Ben Sharrock

· “Here We Are,” Nir Bergman

· “Rouge,” Farid Bentoumi

· “Sweat,” Magnus von Horn

· “Teddy,” Ludovic and Zoran Boukherma

· “Un médecin de nuit,” Elie Wajeman

· “Enfant Terrible,” Oskar Roehler

· “Nadia, Butterfly,” Pascal Plante

· “Pleasure,” Ninja Thyberg

· “Slalom,” Charlène Favier

· “Casa de Antiguidades,” João Paulo Miranda Maria

· “Ibrahim,” Samuel Gueismi

· “Gagarine,” Fanny Liatard, Jérémy Trouilh

· “16 Printemps,” Suzanne Lindon

· “Vaurien,” Peter Dourountzis

· “Garçon chiffon,” Nicolas Maury

· “Si Le Vent Tombe,” Nora Martirosyan

· “On the Way to the Billion,” Dieudo Hamadi

· “9 Days at Raqqa,” Xavier de Lauzanne

· “Cévennes,” Caroline Vignal

· “French Tench,” Bruno Podalydès

· “Un Triomphe,” Emmanuel Courcol

· “Le Discours,” Laurent Tirard

· “L’Origine du Monde,” Laurent Lafitte

· “Flee,” Jonas Poher Rasmussen

· “Eight and a Half,” Ann Hui, Sammo Kam-Bo Hung, Ringo Lam, Patrick Tam, Johnnie To, Hark Tsui, John Woo, Woo-Ping Yuen