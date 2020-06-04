شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الساحر.. بوسى شلبى تقرأ له سورة يس من أمام قبره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية بوسى شلبى على زيارة قبر زوجها الراحل النجم محمود عبد العزيز بالإسكندرية صباح اليوم الخميس، الذى يوافق ذكرى ميلاده، وقرأت سورة يس أمام قبره، خاصة أن بوسى تحرص دائماً على زيارة قبر الراحل سواء فى ذكرى ميلاده أو وفاته طوال السنوات الماضية.



بوسى شلبى تقرأ سورة يس أمام قبر محمود عبد العزيز

وكانت بوسى شلبى قد أحيت ذكرى وفاة الساحر محمود عبد العزيز مساء أمس الأربعاء، عبر حسابها الشخصيى بموقع انستجرام، حيث نشرت صورتها معه قائلة: "غدًا عيد ميلادك كنت أنتظره وسأظل أنتظره لأنه كان يوم سعادة لي ويوم خاص لي سأكون بجوارك احتفل معك كما تعودنا وهديتي لك والناس التي تحبك الدعاء والصدقة وحشتني وبحبك الفاتحة".



امام قبر الساحر

ورحل النجم محمود عبد العزيز عن عالمنا يوم 12 نوفمبر عام 2016، عن عمر ناهز 70 عاما بعد صراع مع المرض، إثر إصابته بمرض سرطان الفك وتدهورت حالته الصحية ودخل في غيبوبة طويلة بإحدى المستشفيات الخاصة وبعدها فارق الحياة.

وتزوجت بوسى شلبى من محمود عبد العزيز فى منتصف عام 1998، حيث كانت وقتها مذيعة شابة حيث صرح الساحر وقتها بأن بوسي كانت تقول له دائما فى أى مناسبة تجمعهما "أنت فتى أحلامى الأوحد"، وكان معجبا بها كإنسانة وإعلامية أيضا، وبعد شهر من الزواج، انفصلا لخلافات عائلية نشبَت بينهما، لكن سرعان ما عادا لحياتهما سويا، واستمر الزواج حتى وفاته.

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بوسى شلبى ومحمود عبد العزيز



بوسى شلبى ومحمود عبد العزيز