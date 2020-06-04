شكرا لقرائتكم خبر عن بعلم لبنان.. ماجدة الرومى تتألق فى أحدث ظهور لها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، فى أحدث ظهور لها، حيث ظهرت بإطلالة ملائكية وترتدي فستان من المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، وتتزين عليه بعلم لبنان، للتعبير عن عشقها لوطنها.

وأكدت النجمة ماجدة الرومي علي أهمية دور الفنان فى وحدة وطنه واستقلاليته وحريته، قائلة :" أحلم بيومٍ يتحد فيه اللبنانيون، وتزول فيه الفجوات بين الناس فنجتمع تحت مظلة لبنان الوطن وليس تحت مظلات الطائفية"، وذلك خلال حوارها مع مجلة فوج العالمية بنسختها العربية، التي تصدرت غلافها لعدد شهر يونيو.

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ووصفت المجلة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، الجمة ماجدة الرومي قائلة :"لا يختلف اثنان على أن النجمة ماجدة الرومي تعدّ من ألمع أيقونات الفن العربي، وإلى جانب مكانتها الفنيّة، تركز أسطورة الغناء على نشر رسالتها الإنسانية أكثر من سعيها وراء نيل الجوائز والتكريمات. وبصوتها الشجي وأغانيها العذبة، تعبّر النجمة الكبيرة عن الناس بصدق. وترى ماجدة الرومي أن "دور الفنان أهم من دور السياسي، فالفنان يجب أن ينادي بوحدة وطنه واستقلاليته وحريته وهذا واجبه الحقيقي".





وكانت وجهت الفنانة اللبنانية الكبيرة ماجدة الرومى، الشكر للسفير الفرنسي ببيروت، مشيرة لقوة العلاقات التى تجمع بين فرنسا ولبنان، ونشرت ماجدة الرومى صورة لها مع السفير الفرنسى، لها عبر حسابها الرسمى بتويتر، وعلقت :" شكر وتقدير لسعادة السفير الفرنسي والسفارة الفرنسية في لبنان. أخذتني روعة وجمال هذه الجوهرة وسط بيروت. وسعيدة بإهدائك. سأحتفظ به كعلامة قيمة على متانة الروابط التي تجمع بين بلدينا عنوانها الاحترام والاخوة والصداقة. اتمنى لكم النجاح والتوفيق في مهامكم".

وفى سياق آخر تتواصل الفنانة ماجدة الرومى مع الجمهور وتشاركهم بأحدث أخبارها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل مستمر، وكشفت أنها تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "غنوا بكل اللغات".