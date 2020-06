بيرين سات تحتفل بعيد ميلاد زوجها بهذه الصورة

View this post on Instagram

Ne çok uçtuk konduk, dagildik toparlandik, nefesimiz bitene kadar güldük hickirarak agladik, idol olduk hain olduk, bu sefer tamam dedikce kopamaz olduk, sevgili olduk, oyun arkadasi olduk, es olduk, zor günlerde yoldas olduk, birbirmize muse olduk, tam iliskimizin tüm evreleri yasandi bitti derken müzikle birlik olduk. Karantina günlerinden sana yeniden hayran olarak cikiyorum; her sarkima kattigin her fikir, caldigin her nota sonsuzluga tasir harmonimizi, beceremedigimiz evlilik olsun... #Iyikidogdundasanaasikoldum 💫