نقابة الفنانين المحترفين في لبنان ترد وتوضح

Jun 04, 2020
يهّم مجلس إدارة نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، أن يوضح أنه وبعد أكثر من عامين ونصف على فضيحة التزوير وإستعمال المزور وإساءة الإئتمان في النقابة على يد النقيبة السابقة وأمينة الصندوق لاحقاً السيدة سميرة بارودي والدعوى القضائية التي قامت بها النقابة بحقها بتاريخ 2018-9-7، عمدت المدعى عليها والتي كانت نائباً للرئيس حيناً وعضوا أحياناً لمجلس إدارة صندوق تعاضد نقابة الفنانين في لبنان لأكثر من 20 عاماً، إلى تلفيق الحقائق والتجني على مجلس إدارة الصندوق بمساعدة ضعيفي النفوس، الأمر الذي بات بمراحله الأخيرة .
أما بالنسبة للتحقيقات التي ذكرها الخبرالوارد في VDL NEWS ، فقد جرت مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الصندوق ولجنة المراقبة، وكل من النقيب السابق إحسان صادق ومدير عام التعاونيات السيدة غلوريا أبو زيد ورئيس لجنة المراقبة السيد جورج خاطر أيضاً .
إننا نحذر كل متواطئ من مغبة نشر أخبار كاذبة وملّفقة تحت طائلة الملاحقة القانونية .. فإقتضى التوضيح .
مجلس نقابة الفنانين المحترفين في لبنان بيروت ٤/٦/٢٠٢٠
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