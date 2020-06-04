ملكة جمال تعلق ضد "السود".. وردود الفعل الغاضبة تجبرها على الاعتذار

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اضطرت ملكة الجمال الماليزية سامانثا كايتي جيمس، للاعتذار عن نشرها تعليقا في "إنستغرام" قالت فيه: "على السود "أن يهدّئوا من روعهم" وذلك في سياق الحديث عن الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة بسبب حادثة مقتل المواطن الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد خنقا تحت ركبة رجل شرطة.

وأضافت سامانثا التي مثلت ماليزيا في مسابقة ملكة جمال الكون للعام 2017 في الولايات المتحدة، في تعليقها "اعتبروا الأمر تحديا لتكونوا أقوى. اخترتم أن تولدوا أشخاصا ملونين في أميركا لسبب ما. لتلقنوا درسا معينا".

لكن ملكة الجمال وبعدما أثار تعليقها ضجة على الإنترنت، بما في ذلك إدانة من بطل فيلم "كريزي ريتش إيجنز" هنري غولدنغ، سارعت إلى الاعتذار عن التعليق الذي استفز مستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي ومن بينهم الممثل الإنجليزي من أصل ماليزي هنري غولدنغ.

تعليق سامانثا دفع كذلك أكثر من 80 ألف شخص للتوقيع على عريضة على الإنترنت تطالب بتجريد جيمس البالغة من العمر 25 عاما من لقب ملكة جمال ماليزيا الذي فازت به في العام 2017.

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كما انتقد منظمو مسابقة ملكة جمال ماليزيا التعليق ووصفوه بأنه "غير لائق ومسيء وغير مقبول ومؤذ".

وبعد تلك الحملة، نشرت سامانثا اعتذارا جاء فيه "تلقيت الرسالة وأنا آسفة أعلم أنكم تشعرون بالألم. أنا لست مكانكم لفهم هذا الأمر بشكل تام".

يشار إلى أنه بدأت الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة تظاهرات إثر مقتل الأميركي ذي الأصل الأفريقي، جورج فلويد، على يد شرطي أبيض في ولاية مينيسوتا، تخللها أعمال شغب واسعة وتخريب للكثير من المؤسسات والمحال التجارية.