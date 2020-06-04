آلية إقامة مهرجان الجونة وسط زيادة أعداد المصابين بكورونا في مصر

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكد القائمون على "مهرجان الجونة السينمائي" أن الدورة الرابعة من المهرجان الفني ستقام في موعدها المقرر بين 19 و 27 أيلول/ سبتمبر المقبل، في الوقت الذي تعيش به المهرجانات السينمائية حاليًا واحدة من أصعب التحديات بعد انتشار فيروس كورونا المستجد وتفشيه مما أدى إلى توقف الحياة بشكل شبه كامل.

وبالرغم من الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، إلا أنّ مدير المهرجان إنتشال التميمي صرح أنه سيتم اتباع الاجرائات الاحترازية منعاً لتفشي الفيروس، ولسفر الحضور والنجوم إلى الجونة بشكل آمن.

ولفت التميمي في تصريحات إعلامية إلى أن مهرجان الجونة سيستمر في ظل أزمة كورونا بسبب ثقة المنتجين والمخرجين به.

وتحدث عن مخططات إدارة المهرجان، بأن هناك خطة لاستبدال الحفلات الليلية بعروض سينمائية للأفلام، وربما العمل على الحضور الافتراضي للجمهور والنجوم ما يمنع الاختلاط ونقل العدوى من شخص لآخر.

يشار أن "مهرجان الجونة السينمائي" هو مهرجان سينمائي سنوي يعقد في مدينة الجونة المصرية، وقد تأسس المهرجان عام 2017.

ويستضيف المهرجان سنوياً مجموعة من النجوم العرب والأجانب، ويتمّ تكريم شخصيات مشهورة في عالم السّينما.

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ويعتبر المهرجان حلقة وصل بين صناع الأفلام من المنطقة العربية، والذي يجمعهم أيضاً بنظرائهم العالميين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

وجذبت الدورة الثالثة للمهرجان 740 سينمائياً، ما بين صناع أفلام وموزعين ووكلاء مبيعات، وعرض المهرجان 83 فيلمًا تمثل 44 دولة، وحصلت الأفلام الفائزة على جوائز قدرها 224000 دولار في أقسام المسابقات المختلفة.

يُذكر أنه تم تسجيل 36 حالة وفاة و1079 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الأخير في مصر .

على صعيد آخر، انضم المهرجان الفرنسي "كلنا واحد" إلى واحد وعشرين مهرجاناً عالمياً بارزاً لطرح بعض أفلامه في مهرجان افتراضي، من بينها "برلين"، "كان"، "البندقية"، "صندانس"، "تورونتو"، "ترايبيكا"، "لوكارنو" وغيرها.

وسوف يستمر مهرجان "كلنا واحد: مهرجان الفيلم العالمي" لمدّة عشرة أيام على موقع "يوتيوب" وستُعرض أفلام روائية ووثائقية وموسيقى وعروض كوميدية.