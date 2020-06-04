أصالة تتغزل بجنسيتها البحرينية تزامنا مع إساءة نورة المطيري

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تنتظر الفنانة السورية الحاملة للجنسية البحرينية أصالة نصري، يوم العيد الوطني للبحرين ككل عام للتغزل في المملكة، وبدأت تعدد في أفضال البحرين عليها، ويأتي ذلك بالتزامن مع الجدل الكبير الذي أثارته إحدى الناشطات الكويتيات والتي تدعى نورة المطيري بعد نشرها مقطع فيديو عدّه الكثيرون إساءة لدولة البحرين.

ونشرت الفنانة السورية علم دولة البحرين، وعلقت عليه عبر حسابها بموقع إنستغرام، كاتبة: "وطني فيه الأمان الّذي كنت أستشعره حين كان يمسك أبي بيدي وأنا معه أمشي كما يريد.. ولمّ أشعر لحظة منذ تشريفي بهذا الانتماء ، أنّي وحدي".

وتابعت الفنانة الحاملة للجنسية البحرينية: "أهله فيهم من النبل والطّيب والفهم .. مايجعل لأيّ وطن مكانة وقيمة.. لهمّ عليّ أفضال كثيرة.. لايوازيها ولائي ..ولا يجاريهم قلبي بكلّ مافيه من محبّة كبيرة ووفاء... الحمد لله كثيرًا على نعمة أنعمها الله عليّ، بهديّة سأبقى ماحييت ممتنّة لها، وهي أنّني من البحرين.. حفظ الله بلادنا جميعاً، فجميعها في قلوبنا غالية".

وجاء تغزل أصالة في البحرين بعد موجة من الجدل عقب تداول مقطع فيديو مقتطف من بث مباشر للناشطة الكويتية نورة المطيري تسخر فيه من البحرين؛ ما عرضها لهجوم كبير، حيث كانت قد قالت الأخيرة: "إن خير الكويت عليكم وإن دولتكم هي عبارة عن مترين بمتر وأنتم تعيشون من خير الكويت وانها ريتويت للسعودية"، وهو ما عدّه بعضهم تدخلا من أصالة للرد على حديث المطيري.

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وفي سياق آخر، تستعد أصالة في الأيام القليلة المقبلة لتسجيل ألبوم سيحمل الطابع الخليجي بعدما استقرت على تقديم أغنية "سينغل" خليجية خلال الفترة المقبلة قبل طرح الألبوم.

هذا، وكانت أصالة شاركت في الموسم الرمضاني الأخير بأغنية "سلام سلام" ضمن حلقات مسلسل "الاختيار" لأمير كرارة وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية فور عرضها.

يُذكر أن أصالة ولدت في العاصمة السورية دمشق، لعائلة سورية دمشقية ونشأت في حي أبو رمانة. وحصلت على الجنسية البحرينية بعد مشاركتها في فعاليات أوبريت "المحبة والولاء" الذي أقيم في المنامة احتفالا بالعيد الوطني للبحرين عام 2005 وعيد جلوس ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.