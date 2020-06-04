لماذا لا تظهر أشرطة حمالة صدر كيت ميدلتون أبدا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يخفى على كثيرين أن دوقة كامبريدج كيت ميدلتون تمتلك دُرجا يمتلئ بحمالات الصدر التي يمكنها ارتداء أي منها في ظهورها بالمناسبات المختلفة، لكن ربما لم يلحظ أحد أنه لم يسبق أن ظهرت أي من أشرطة حمالات صدر كيت ميدلتون البالغة من العمر 38 عاما في أي مناسبة حضرتها، والمفاجأة هنا هي أنها لا ترتدي تلك الحمالات من الأساس.

وكشفت بهذا الصدد ميكا ماير، خبيرة العائلة الملكية عن أن كيت تميل لارتداء نوعية الملابس الداخلية غير المزودة بأشرطة حمالات وتفضل في المقابل أن ترتدي نوعية ملابس داخلية خاصة لتجنب ظهور الأشرطة غير المرغوب فيها بالأماكن العامة.

وشاركت ماير مجموعة صور على إنستغرام تبرز ظهور كيت في مهرجان رويال أسكوت العام الماضي إلى جانب لقطات لبادي سوت غير مزود بشريط حمالة الصدر.

وكتبت ماير إلى جوار تلك الصورة تعليقا يقول: "انتبهوا لهذه الحيلة الملكية، هل سبق لكِ أن تساءلت يوما لما لا ترين أشرطة حمالة الصدر الخاصة بكيت ميدلتون ؟! يمكنكِ المرور عبر الصور لمشاهدة خدعة سرية تعتمد عليها كيت في خزانة ملابسها الملكية ولا تستغني عنها بأي حال من الأحوال في كل إطلالاتها".

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وفي حين أنه من غير المعروف اسم البراند الذي تشتري منه كيت منتجات البادي سوت الخاصة بها، والتي تظهر بها في مختلف المناسبات وتُظهِر الصور التي تلتقط لها ذلك، فإن هناك كثيرا من البراندات والعلامات التجارية التي تقدم مثل هذا المنتج وهي منتشرة ومتوافرة ويمكن العثور على أي منها من خلال البحث على الإنترنت.

لكن هناك في المقابل وجهة نظر ترى أنه لا داعي لإنفاق أي أموال في الوقت الراهن على شراء ملابس "البادي سوت" الداخلية، من منطلق أنه لا حاجة لارتدائها الآن في ظل قلة الخروج نتيجة حالة الإغلاق والتدابير الاحترازية المفروضة في أغلب الدول ضمن الخطط الموضوعة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، ومن ثم الأجدر التفكير حاليا في سبل العناية بالنظافة الشخصية والاهتمام بالالتزام بتلك التدابير الوقائية المفروضة لحين عودة الأمور لنصابها الطبيعي.