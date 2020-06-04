اشتباك بالأيدي بين شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. وأحمد سعد يتدخل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشبت مشاجرة بالأيدي بين الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، على إثر خلاف كبير وقع بينهما، الأمر الذي جعل أزمة أكبر تشتعل في الأفق إلا أن تدخل المطرب أحمد سعد في الأزمة لحل الخلاف بينهما أنهى تطور المشكلة.

وعلمت "فوشيا" تفاصيل هذه المشاجرة التي دبت بين شيرين عبد الوهاب وزوجها؛ إذ وقعت بينهما مساء أمس الأربعاء في فيلا حسام حبيب بمدينة الرحاب، ووصلت تلك المشاجرة إلى حد التشابك بالأيدي بينهما كما تبادلا الألفاظ الجارحة.

وبسبب هذه الأزمة استعانت شيرين عبدالوهاب بصديقها المطرب أحمد سعد ودعته للتدخل بينهما بعد اتصال هاتفي جمعها به على اعتبار أنه صديقها المقرب، وبالفعل وصل سعد إلى فيلا حسام حبيب وتدخل لتهدئة الوضع وحل الخلاف مع حسام حبيب.

وأثناء حل الخلاف تبادل الاثنان الصراخ فى وجه بعضهما بعضا، إلى أن انتهى الأمر فى النهاية بتدخل أحمد سعد وأنهى الأمر بالصلح وتوجه إلى منزله.

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وكانت شيرين عبدالوهاب قد أحدثت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها، بسبب زيادة وزنها وانتفاخ خدودها وسط توقعات بأنها حامل.

وظهرت شيرين في الصورة التي تناقلتها عدة صفحات فنية وهي ترتدي "تي شيرت" ضيقًا عند منطقة الذراعين والصدر وواسعا ناحية البطن، وبدت فيه بحجم زائد ولوحظ ذلك من وجهها خاصة خدودها.

ورجح متابعون أن الزيادة بسبب الجلوس فترة طويلة في البيت دون عمل أو خروج لإقامة حفلات بسبب الإجراءات الاحترازية المقررة في أغلب البلدان لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ورجح البعض أن زيادة الوزن بسبب حملها من زوجها حسام حبيب.