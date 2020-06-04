حفل غنائي "أون لاين" لـ إليسا الخميس

القاهرة – لايف ستايل
تستعد الفنانة إليسا لحفلها الغنائي الأول "أون لاين" ، وذلك عبر إحدى المنصات الإليكترونية الشهيرة"، وذلك حسب ما أعلنت على مختلف حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.
يذاع الحفل اليوم في تمام الساعة الـ 10 مساءً، ويعتبر هو الحفل الاول لـ إليسا بطريقة الـ أون لاين ، للمساهمة في الترفيه عن جمهورها في ظل ظروف العزل المنزلي للوقاية من وباء كورونا.
يذكر أ إليسا قد طرحت مؤخراً أغيتها الجديدة "قهوة الماضي" على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، واقتربت من 2 مليون مشاهدة، من كلمات:سهام شعشاع، ألحان:محمد رحيم، توزيع:كميل خوري.
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