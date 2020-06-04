فرقة BTS تنضم لحملة BlackLivesMatter

أعلنت فرقة BTS الشهيرة دعم حركة #BlackLivesMatter السياسية من أجل مناهضة العنصرية ضد ذوي البشرة السمراء بعد مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد.

وغردت الفرقة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :" الاحتجاجات الحالية ضد العنصرية عبر تغريدة في تويتر: "نحن نقف جميعا ضد العنصرية والعنف، أنت و أنا لدينا الحق في أن نُحترم، سنبقى إلى جانب بعضنا".

قالت الشبكة، إن تشريح الطب الشرعي لجثة فلويد، أثبت أنه قبل مقتله كان مصابًا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، حيث قالت نتائج عيناته إيجابية من الفيروس.

وجاء ذلك، وفقًا لتقرير تشريح الجثة الجديد في مقاطعة هينيبين الذي صدر قبل قليل، كما قال كبير الفاحصين الطبيين الدكتور أندرو بيكر، إن "نوع الاختبار الذي أجري لتشريح الجثة ، والمسمى PCR ، يظهر نتيجة إيجابية قد تستمر لأسابيع".

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