طرح أغنية "شروط" لنداء شرارة الجمعة

القاهرة – لايف ستايل أعلنت الفنانة نداء شرارة موعد طرح أغنيتها الجديدة "ِشروط"، وذلك عبر حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" نشرت نداء البوستر الرسمي للأغنية وعلقت عليها قائلة: "متحمسين للأغنية بكرة، شو بتتوقعوا الشروط تكون.. طبعًا شروط تعجيزيه فوق الوصف". يذكر أن آخر إصدارات نداء الغنائية كانت من خلال أغنية"حبيتك بالتلاتة" التي حققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ونسبة مشاهدات تخطت 38 مليون مشاهدة، إضافة إلى مجموعة من الأدعية الدينية التي طرحتها في شهر رمضان الكريم. Advertisements قد يهمك ايضاً: نداء شرارة توجه رسالة لجمهورها نداء شرارة تعلن إصابتها بالاكتئاب

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