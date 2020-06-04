أول تعليق من مدير مهرجان القاهرة السينمائي بعد انتقاد توليه المنصب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

علّق الناقد أحمد شوقي، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، على الانتقادات التي طالت اختياره لتولي هذا المنصب، عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، استنادًا لمنشورات قديمة وصف فيها ضحايا ستاد بورسعيد بلفظ غير لائق.

وكتب شوقي في بيان مطول، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "تابعت الهجمة الإلكترونية التي تعرضت لها خلال الساعات الماضية، وكان من الضروري أن أوضح موقفي. بدايةً، لا أحد أكبر من الاعتذار عن خطأ، وأعترف أنني استخدمت في بعض الكتابات الشخصية التي ترجع لعام 2014 كلمات جارحة تخص جمهور النادي الأهلي وضحايا بورسعيد، وهي كلمات أعتذر بالطبع إن كانت قد سببت ألمًا للراحلين وأهلهم".

وتابع "عزائي أن هذه الكتابات مر عليها أكثر من ست سنوات، وهي فترة كافية لأن يراجع الإنسان مواقفه بل ويغيرها كليًا، كما أنها كانت في إطار المناوشات الكروية مع الأصدقاء في حسابي الشخصي، والمناوشات الكروية بطابعها تحمل بعض التجاوز".

وجاء في بيان شوقي "أؤكد هنا أن موقفي لم يعدو أبدًا كوني مشجعًا مخلصًا لنادي الزمالك، وأن تعليقًا قديمًا على صفحتي الشخصية ليس له علاقة من قريب أو بعيد بعملي العام، وأكرر الاعتذار للنادي الأهلي وجمهوره عن بعض المصطلحات، وذلك مع الاحتفاظ بحقي في التعبير عن حبي ودعمي لنادي الزمالك الذي أنتمي له منذ طفولتي".

شوقي أكد أن في النهاية الكرة هي مجال للترفيه الشخصي والشد والجذب بين الأصدقاء، أما العمل ومنصبه في مهرجان القاهرة، فيخضع فقط لمعايير مهنية تضطلع عليها أجهزة ومؤسسات الدولة، ويشهدها الجميع من السينمائيين والصحفيين والجمهور ممن حضروا الدورات السابقة التي عمل فيها بمناصب مختلفة وشهد الجميع بنجاحها الفني والتنظيمي. حسب تعبيره.

Advertisements

واستطرد شوقي "أما ما صدمني فهي المزايدات فيما يتعلق بموقفي من دعم الدولة المصرية وقيادتها السياسية ومؤسساتها، ومن وقوفي في وجه جماعة الإخوان الإرهابية، فموقفي في هذا الصدد واضح ومعلن ولا يقبل التشكيك، وقفت سنوات في وجه الجماعة الإرهابية من وقت كانوا في سدة الحكم، ودعمت القيادة المصرية عندما خلصتنا من كابوسهم، وسأظل على دعمي هذا، الذي لا يمكن الطعن فيه ببعض الكتابات المفبركة، التي صارت وسيلة لاغتيال الناس معنويًا والتشكيك في وطنيتهم ومواقفهم".

واختتم "مهرجان القاهرة السينمائي حدث وطني ضخم، يستحق التفافًا من الجميع، وتكاتف للجهود والأفكار من أجل إخراجه بصورة تليق بمصر وبتاريخ السينما المصرية، وهو الحدث الذي كرست له السنوات الماضية من حياتي، وسأستمر في خدمته بدعم كل صناع السينما محبيها وإعلامييها".

جدير بالذكر أن بعد ساعات قليلة من إعلان الناقد أحمد شوقي مديرًا فنيًا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الجديدة، خرجت تعليقات منتقدة ورافضة، استنادًا لما كتبه شوقي عن ضحايا حادث بورسعيد ومنشورات أخرى، نفى شوقي علاقته بها مؤكدًا أنها مفبركة، حسب ما جاء في بيانه.