خاص| حمدي الوزير: بدأت "خالد بن الوليد" قبل التوقف.. و"محصلش كلام عن استئناف التصوير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان حمدي الوزير، إنه لم يتلق أي اتصالات بشأن استئناف تصوير المسلسل التاريخي "خالد بن الوليد"، والذي توقف تصويره قبل عدة أشهر، بعدما كان مقررًا عرضه في السباق الرمضاني الماضي.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "كنت قد بدأت تصوير مشاهدي قبل التوقف، ولسه محصلش أي اتصالات لاستئناف تصوير مسلسل (خالد بن الوليد)، وحاليا أنا مش مشغول بالتفكير في أي حاجة غير التعافي".

وأضاف حمدي أن عدم الحديث عن استئناف التصوير بالوقت الحالي في صالحه، حتى يسترد صحته بصورة أكبر، بعدما خضع مؤخرًا لعملية عقب إصابته بذبحة صدرية، تطلبت دخوله العناية المركزة، وعمل قسطرة ودعامة.

"سيف الله- خالد بن الوليد" عن قصة للكاتب عباس محمود العقاد، سيناريو وحوار إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبدالعزيز.