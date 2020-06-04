أحمد صلاح حسني لجمهوره: "نتحمل الشهر والنصف القادمين لتخطي كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: غرد الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه بـ"تويتر"، متحدثا إلى جمهوره ومتابعيه، ناصحا إياهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد 16). وكتب "صلاح حسني": "لكي تعود الحياة علينا أن نتحمل الشهر ونصف القادمين ونكون حريصين بشدة، خلاص هانت الأيام الصعبة القادمة أقل من ما عشناه الشهور الماضية بإذن الله، شعب مصر القوي سينتصر". وشارك أحمد صلاح حسني، في رمضان المنقضي، بمسلسل "الفتوة"، بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد خليل، رياض الخولي، أنعام سالوسة، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي.

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